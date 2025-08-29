В зоне СВО ликвидировали «американскую старушку»

В зоне специальной военной операции (СВО) ликвидирована артиллерийская установка американского производства. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа», назвав оружие «американской старушкой».

«Смерть американской старушки! (...) Два отправленных оператором "КВН" навсегда закрыли вопрос с американской самоходной артиллерийской установкой (САУ) М108 производства США», — сказано в публикации.

Ранее на видео попало уничтожение замаскированного танка Leopard под Купянском Харьковской области. Подбить боевую машину удалось при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» и FPV-дронов.

Экс-боец украинской армии с позывным Сова заявил, что ВСУ используют танки Leopard только для эвакуации раненых солдат.