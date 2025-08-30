Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной признал потерю поселка Первое Мая (украинское название Леонтовичи) южнее Красноармейска (украинское название Покровск). Его слова приводит «Страна.ua».

Минобороны России сообщило о взятии Первого Мая под контроль 27 августа. Населенный пункт является пригородом Красноармейска. Кроме того, рядом проходит трасса, связывающая город с Днепропетровской областью и севером ДНР.

«Ситуация стремительно начала снова обостряться, удержать Леонтовичи нашим подразделениям не удалось», — подтвердил Мучной. Он отметил, что из-за натиска пехоты и постоянной работы дронов и артиллерии ВСУ пришлось отойти ближе к пригороду Покровска.

Военнослужащий также сообщил, что российские войска усилили наступление на город с восточной стороны, пытаясь выйти к окрестностям микрорайона Лазурный.

Ранее Минобороны отчиталось, что за неделю Российская армия заняла шесть населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Помимо Первого Мая, под контроль Вооруженных сил России перешли села Клебан-Бык, Нелеповка и Среднее в Донецкой народной республике, а также Филия и Запорожское Днепропетровской области.