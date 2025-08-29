ВСУ в панике сдают позиции: Россия послала предупреждающий сигнал Одессе

Россия послала сигнал Одессе, Киеву и НАТО о том, что Черное море — зона российского контроля, в небе Донбасса царит штурмовая авиация РФ, а молодежь массово бежит из страны. Об этом сообщает «Царьград» в своей сводке неофициальных новостей СВО.

Авиация над Донбассом

Противник заявляет о высокой интенсивности работы российской авиации на линии боевого соприкосновения. За две недели в районе Доброполья и Краматорска было нанесено свыше 700 авиаударов. Часть из них пришлась по резервам, которые перебрасывались на сдерживание удара ВС РФ за Покровском. Другая — по районам Краматорска и Славянска. Там находятся боеспособные силы врага: десантная бригада, нацбатальоны и иностранный легион.

Такая тактика свидетельствуют о двух задачах: изматывание и рассечение вражеских резервов и системное ослабление украинской группировки, которая будет оборонять Краматорско-Славянскую агломерацию.

«Судя по картам, которые рисуют зарубежные эксперты, полетело даже по тем позициям, на которые украинские войска должны были якобы отступить после потери Краматорска, Славянска и линии Покровск — Доброполье», — пишет «Военная хроника».

Financial Times отмечает, что российские наступление ломает фронт, а ВСУ сдают позиции. На Западе признали российское продвижение под Покровском и то, что ВС РФ усилили наступление по всей линии фронта.

Потопление «Симферополя»

Минобороны РФ опубликовало кадры поражения среднего разведывательного корабля «Симферополь» ВМС Украины в устье Дуная. Цель была атакована быстроходным безэкипажным катером. Корабль противника затонул.

Сам экипаж, судя по всему, не был готов к атаке — корабль поймали в самом узком месте Дуная. «Симферополь» был оснащен станцией радиотехнической разведки «Мельхиор» с антеннами западного производства — ее использовали для отслеживания активности российской армии в Черном и Азовском морях.

«Русский БЭК потопил не ржавую посудину, а важнейшую часть разведывательной инфраструктуры Киева в Черноморском регионе», — заявил военкор Александр Коц.

Теперь украинской армии придется тратить ресурсы на защиту от российских надводных дронов и менять тактику использования корабельно-катерного состава. Кроме того, уничтожение сухогрузов с оружием НАТО теперь вопрос лишь политической воли.

Побег молодых

На Украине разрешили выезжать молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет. Сразу после этого украинцы рванули на Запад. В первые двое суток выехало более 13 тысяч граждан этой возрастной категории.

«А с учётом того, что таких на Украине не так уж и много осталось (не более 200 тысяч человек, практически все они в 2022 году были младше 18 лет, а родители большую их часть вывезли ранее), то с такой скоростью исхода за месяц выедут все. И это правильное решение», — отметил военный блогер Юрий Подоляка.

Инсайдеры согласны с таким утверждением. По их мнению, если границу открыть для всех мужчин, то на Украине никого не останется — лишь охранители и старики.