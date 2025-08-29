Разведывательный беспилотник США приблизился к границе России и Белоруссии

Разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) США RQ-4B Global Hawk пролетел над территорией Литвы и проинспектировал границу России и Белоруссии. Об этом сообщило издание Delfi.

«В пятницу утром беспилотный разведывательный самолет НАТО специального назначения Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk FORTE10 пролетел над Литвой на большой высоте», — говорится в материале.

По данным издания, беспилотник вылетел с базы НАТО, расположенной на Сицилии. После этого дрон пролетел над территориями Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и достиг Финляндии.

В мае беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk был замечен над Черным морем. По информации сервиса Flightradar24, БПЛА отправился с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. Затем он пролетел у румынского побережья. К Крыму дрон не приближался.