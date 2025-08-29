Стало известно о бегстве ВСУ с ряда территорий

Вооруженные силы Украины отступают на севере и северо-западе Харьковской области, а также в районах Константиновки, Красноармейска и Дружковки Донецкой народной республики. Об этом заявил aif.ru военный эксперт Андрей Марочко.

Таким образом Марочко прокомментировал данные об отступлении ВСУ на некоторых направлениях на 10 км. Такая информация появилась ранее в СМИ.

ВС РФ за неделю освободили шесть населенных пунктов

«На Харьковском направлении – север и северо-запад, там отмечаются подобные тенденции к отступлению. На Донецком направлении – это участок в районе Константиновки и Красноармейска. Также есть подобные тенденции в районе Дружковки», – подчеркнул Марочко.

Ранее СМИ сообщили, что в ночь на 28 августа российские войска нанесли массированный удар по стратегическим объектам по всей Украине. Как отмечалось, атака накрыла аэродромы, железнодорожные узлы, критические важные заводы военно-промышленного комплекса в Киеве.