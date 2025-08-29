Кадыров отправил в зону СВО с «Джихад-Машинами» главу университета спецназа имени Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил главу Российского университета спецназа (РУС) имени президента России Владимира Путина Байбетара Вайханова в зону специальной военной операции (СВО) с партией помощи бойцам. Об этом он сообщил в Telegram.

По словам Кадырова, Вайханов оперативно исполнил поручение совместно с замдиректора департамента Минпромторга России Адамом Хакимовым и помощником министра промышленности и торговли Иваном Губиным. В рамках поездки они посетили подразделения военнослужащих из Чечни, а также провели встречу с командиром спецназа Апти Алаудиновым.

Бойцам передали автомобили «Джихад-Машина», системы пеленгации и радиоразведки «Изделие-34 "Вий"», генераторы, мотоциклы и дроны. Кадыров подчеркнул, что поддержу предоставлена Региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, Минпромторгом России, а также Общероссийским народным фронтом «За Россию».

Ранее Кадыров оправил в зону СВО сразу пятерых ближайших соратников, чтобы также передать военнослужащим помощь в виде 100 единиц модифицированного под нужды армии автотранспорта, 1000 FPV-дронов, 100 коптеров и другого необходимого оборудования.