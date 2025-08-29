«Искандер» уничтожил ракетный комплекс ВСУ «Нептун» вместе с расчетом

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского ракетного комплекса «Нептун». Также МО РФ приложило видео с подтверждением успешности удара.

Отмечено, что вражеский комплекс был ликвидирован расчетом ОТРК «Нептун», при этом применялась ракета с осколочно-фугасной боевой частью. Намеченную цель уничтожили вместе с боевым расчетом в количестве 10 военнослужащих ВСУ.

Уточняется, что цель находилась в районе населенного пункта Любицкое в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие групповым ударом поразили более 600 боевиков ВСУ. Применялись ракеты ОТРК «Искандер», авиабомбы ФАБ-500 и беспилотные летательные аппараты «Герань».