Названа российская пушка-монстр, превращающая танк в металлолом

Российская самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7М «Малка» оснащена мощными боеприпасами, которые могут перевернуть вражескую технику вверх гусеницами и превратить танки в металлолом. Снаряд пушки весит более 100 килограмм, и на него почти не влияют погодные условия и ветер в полете, говорится в Telegram-канале «Ростеха».

В госкорпорации отметили, что в результате глубокой модернизации, а также с учетом пожеланий военнослужащих и опыта боевого применения, «Малка» получила новую ходовую часть и электронику – приборы связи, управления и контроля, что повысило мобильность и тактико-технические характеристики пушки.

Поражающая сила от взрыва тяжелого, стокилограммового боеприпаса сохраняют свое действие в радиусе до 100 метров, а это, в свою очередь, делает гаубицу очень эффективна в контрбатарейной борьбе.

В июле сообщалось, что в ДНР на прорыв обороны ВСУ отправили танк-монстр «из фильма ужасов». Речь идет о российском речь идет о танке Т-72Б3М.