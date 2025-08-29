В Германии создали Совет национальной безопасности (СНБ), который возглавит канцлер Фридрих Мерц. Как сообщает «Царьград», это является еще одним признаком подготовки Берлина к войне с Москвой.

Штаб войны

Согласно сайту немецкого правительства, задачей СНБ является координация и объединение усилий, знаний и опыта органов госвласти в ключевых сферах — внутренней, внешней, экономической политике и цифровой безопасности. Кроме того, он будет заниматься стратегическим прогнозированием и планированием для выявления среднесрочных и долгосрочных угроз и разработки вариантов действий и подготовки. Это представляет собой типичные задачи военного штаба.

Кроме канцлера в него войдут вице-канцлер, министры финансов, иностранных и внутренних дел, обороны, юстиции и защиты прав потребителей, экономики и энергетики, экономического сотрудничества и развития и другие. Привлекать могут и других членов федерального правительства, а предусмотрена в нем и деятельность ЕС, НАТО, служб безопасности и разведки, сотрудников аналитических центров.

Сам Мерц уже заявлял, что Россия «была и остается» самой большой «угрозой свободе, миру и стабильности в Европе». Он подчеркивал, что правительство РФ «решительно отвечает на это».

Расширение армии

Одновременно с этим правительство Германии приняло законопроект министра обороны Бориса Писториуса о новой форме военной службе. Она является переходной к обязательному воинскому призыву — с ее помощью размер армии планируется увеличить вдвое.

Документ предполагает увеличение числа резервистов, с текущих 100 тысяч до 200 тысяч человек, а числа военнослужащих — с 183 тысяч до 260 тысяч. Всеобщую воинскую повинность будут вводить в том случае, если количество добровольцев окажется недостаточным. Кроме того, в армию людей будут призывать и в случае ухудшения ситуации с безопасностью.

Всего, согласно документу, с учетом гражданских сотрудников бундесвера и резервистов, у Германии появится почти полумиллионная армия. Запланирован и серьезный рост расходов на военные цели.

Отказ от «всеобщего благосостояния»

Проводимые милитаристские реформы происходят на фоне анонсированной отмены социального государства — Мерц планирует «фундаментально» пересмотреть систему льгот. Канцлер заявлял, что «государство всеобщего благосостояния» больше не может обеспечиваться экономическими возможностями Германии.

Мерц упомянул в качестве одной из проблем старение населения, но фактически признал плачевную ситуацию в экономике. При этом он не упомянул, что проблемы вызывает активная поддержка Киева и подготовка к возможному конфликту с Россией.

Другие примеры

Подготовка войны Германией происходит не только на уровне государства и его законов. 27 августа крупнейшая оборонная компания страны Rheinmetall открыла новый завод по производству артиллерийских снарядов — производство снарядов калибра 155 мм к 2027 году выйдет на уровень 350 тысяч ежегодно.

Также Rheinmetall инвестировала около 500 млн евро в предприятие по производству ракетных двигателей, которое откроется в 2026 году. Одновременно с этим Германия почти завершила работу над сетью железных дорог для армии, а экспорт вооружений достиг в 2024 году рекордного уровня — 13 млрд евро.

Говорит ли это о планах начать войну?

Как отмечается в публикации, у России нет планов нападать на Европу, что говорит о том, что подобные планы есть у самих европейских стран. Вместе с тем милитаризация Германии и других стран ЕС может происходить из-за того, что немцы хотят сохранить за собой «советское наследство» — Прибалтику, Молдавию и Украины. Кроме того, европейцы хотят «наказать» Москву за «плохое поведение», посягая на Калининградскую область.

Однако уже после сохранения «наследства» может начаться «разборка» с самой Россией. Поскольку метод оранжевых революций не удался, Европа может попытаться сделать это военным путем.