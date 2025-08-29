Су-35 перехватил самолет ВМС США P-8 Poseidon с новой секретной РЛС

Кадры, на которых российский истребитель Су-35 перехватывает патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon над Черным морем, подтверждают, что американский самолет оснащен новым секретным подфюзеляжным радиолокационным комплексом AN/APS-154, сообщает Military Watch Magazine.

© Российская Газета

Новая РЛС закреплена на самолете с помощью специального механизма, который позволяет опускать модуль ниже фюзеляжа самолёта во время полёта, обеспечивая лучшую обзорность.

Сама новая система позволяет P-8 отслеживать движущиеся цели в море и на суше, а также получать высококачественные изображения ночью и в сложных метеоусловиях.

"Отличительной особенностью радиолокационной системы является ее способность одновременно сканировать сушу и водное пространство, что позволяет вести разведку побережья, а также отслеживать подводные лодки и надводные корабли", - пишет MWM.

Всего на вооружении США насчитывается около 125 самолетов P-8 Poseidon. Они регулярно применяются для проведения разведки над Черным морем, а ВКС России, в свою очередь, часто использует Су-35 для их перехвата, напоминает издание.