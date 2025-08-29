Удар по пункту операторов БПЛА и прорыв в центр Родинского: новости СВО к утру 29 августа

Минобороны РФ заявило об уничтожении пункта управления БПЛА, а российские военные продвинулись в центр очередного города в ДНР. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро пятницы, 29 августа.

Удар по пункту управления БПЛА

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Военно-космических сил РФ нанес удар по пункту управления беспилотниками украинской армии в зоне ответственности Южной группировки войск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Удар наносили с помощью авиабомбы. Получив подтверждение об уничтожении цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром.

Артиллерийский обстрел ВСУ

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Центр» нанес удар по позициям украинской армии на красноармейском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Координаты точек удалось определить оператору разведывательного беспилотника. После этого артиллеристы выдвинулись на боевую позицию и выполнили несколько залпов с дистанции свыше 15 км. Разведка подтвердила уничтожение позиций врага.

Освобождение Первого Мая

Минобороны РФ раскрыло подробности освобождения населенного пункта Первое Мая в ДНР. Как сообщает пресс-служба ведомства, взяли территорию под контроль военнослужащие 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр».

При поддержке артиллерии мотострелки прорвали оборону ВСУ и закрепились на окраине населенного пункта. Продвигаясь вперед небольшими группами, военнослужащие уничтожали огневые точки и опорные пункты противника. Особенную роль сыграли операторы БПЛА.

Отмечается, что Первое Мая является пригородом Красноармейска. Кроме того, рядом проходит автодорога, соединяющая город с северной частью ДНР и Днепропетровской областью.

Удар по украинским военным в Волчанке

Авиация уничтожила крупное скопление солдат ВСУ, которые находились на территории элеватора в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

По данным Telegram-канала «DIVGEN. Карта СВО», скопление украинских военных выявили в полуразрушенном здании. Авиаудар превратил строение в «руины».

Прорыв в центр Родинского

Российским бойцам удалось прорваться в центральную часть Родинского в ДНР. Об этом в Telegram-канале заявил военный корреспондент Юрий Котенок.

«В Родинском наши штурмовики прорвались в центр в районе Юбилейного парка (Мира - Театральная)», — написал он.

По утверждениям военкора, российские подразделения охватывают территорию от села Шахово, расположенного в двух десятках километров от Родинского по западному берегу реки Полтавка. Кроме того, ВС РФ движутся к расположенному рядом с этим населенным пунктом селу Софиевка.