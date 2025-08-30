В Днепропетровской области наемники из Колумбии при получении ранений вынуждены самостоятельно эвакуироваться в тыл, так как солдаты Вооруженных сил Украины им в этом не помогают. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Раненых колумбийских наемников бросают на передовых позициях», — рассказал представитель силовых структур. По его словам, зачастую колумбийцы ползут до тыловых позиций.

Офицеры ВСУ отказались эвакуировать раненых

Ранее глава колумбийского МИД Роса Вильявисенсио рассказал, что многие граждане Колумбии едут на Украину для участия в боевых действиях в качестве наемников.