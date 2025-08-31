Силы ПВО за ночь сбили 21 украинский БПЛА над регионами России

За ночь над регионами России средствами ПВО был сбит 21 украинский БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным ведомства, 11 БПЛА были уничтожены над территорией Волгоградской области, восемь — над территорией Ростовской области и по одному — над территориями Белгородской и Брянской областей.

Ранее стало известно, что в Средней Ахтубе Волгоградской области на дорогу упал беспилотник.

Также врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об уничтожении БПЛА в Чертковском и Миллеровском районах региона.