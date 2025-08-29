В России разработали защиту промобъектов от дронов

В России создали инновационную систему «Инпойнт» для защиты крупных промышленных и инфраструктурных объектов от беспилотных летательных аппаратов. Комплекс интегрирует модули обнаружения, слежения и нейтрализации БПЛА и может настраиваться под конкретные требования предприятий. Об этом рассказала лидер стартапа Татьяна Куркина.

«Наш проект обеспечит защиту от летательных аппаратов самолетного типа. Он также позволяет тестировать гипотезы и прорабатывать решения в более короткие сроки, чем существующие концепции на рынке», — рассказала Куркина в интервью «Известиям».

Система использует для обнаружения и идентификации беспилотников два типа сенсоров: акустические и оптико-электронные. Первые регистрируют звуки от винтов или двигателей дронов, а вторые с помощью камер и лазерных сканеров визуально подтверждают наличие БПЛА, определяют его тип и другие характеристики. Такая двухуровневая архитектура позволяет не только зафиксировать угрозу, но и классифицировать ее для выбора оптимальной тактики нейтрализации. Запуск комплекса запланирован на 2026 год, пишет издание.

ТАСС: в больницах и поликлиниках России появится защита от дронов

Ранее российские ученые уже внедряли системы на основе искусственного интеллекта для мониторинга состояния инфраструктурных объектов: нейросеть, установленная на дронах, выявляет трещины в мостах и тоннелях с точностью до 88,7%, что значительно ускоряет и удешевляет обследование. Эксперты отмечают, что подобные технологии закладывают основу для круглосуточного контроля и автоматизации процессов обеспечения безопасности на стратегически важных объектах.