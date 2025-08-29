Военный эксперт сообщил об успешном закреплении ВС РФ в Константиновке

Военнослужащие РФ успешно закрепляются в восточной части Константиновки в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«По моей информации, сейчас идет процесс закрепления в восточной части Константиновки. По предварительной информации, данная операция ВС Российской Федерации проведена успешно», — сообщил он.

Марочко добавил, что российские войска взяли под контроль несколько участков уже непосредственно в самом населенном пункте.

До этого в Минобороны сообщили, что на данном участке фронта работают подразделения группировки войск «Юг». 25 августа операторы ударных беспилотников, обеспечивая поддержку штурмовым группам, при поддержке артиллерии нанесли массированный удар по средствам связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

20 августа боец ВС РФ с позывным «Проказник» рассказал, что российские военнослужащие на Красноармейском направлении в ДНР вышли из окружения ВСУ по открытому полю. По его словам, украинские солдаты зашли за спины российских военных, когда они готовились к штурму. ВСУ начали обстреливать позиции российских бойцов, в том числе из миномета.