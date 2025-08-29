СМИ сообщили о гибели главы правительства хуситов

Премьер-министр правительства Йемена, созданного шиитским военно-политическим движением «Ансар Алла» (хуситами), Ахмед Галеб ар-Рахави погиб в результате израильского авиаудара по Сане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на йеменский источник, близкий к семье ар-Рахави.

© Газета.ru

По его словам, израильские истребители бомбили дом в районе Хадда к югу от Саны. В результате этого погибли четыре человека, включая премьера и нескольких его соратников.

Он добавил, что группировка «Ансар Алла» готовится объявить о смерти ар-Рахави, который был назначен премьер-министром 10 августа прошлого года.

Накануне израильский 12-й канал со ссылкой на источник сообщил, что в Израиле растет уверенность в том, что в результате авиаударов ЦАХАЛ по столице Йемена Сане были ликвидированы министр обороны и глава генштаба мятежного движения «Ансар Аллах».

Собеседник телеканала уточнил, что по всему городу было зафиксировано более 10 авиаударов, целью которых была встреча высокопоставленных чиновников, собравшихся на выступление лидера хуситов Абдель Малика аль-Хуси.

Ранее хуситы прокомментировали атаку на столицу Йемена.