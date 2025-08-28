В Польше отменили авиашоу из-за крушения истребителя

В польском Радоме отменили международное авиационное шоу — ранее во время репетиции мероприятия потерпел крушение истребитель F-16. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в результате крушения погиб пилот. Кроме того, была повреждена взлетно-посадочная полоса.

Шоу было запланировано на 30-31 августа. Согласно решению организаторов мероприятия, шоу будет отменено до следующего года.

«Только что принято решение об отмене авиашоу. В этом году оно не состоится. <...> Разбившийся самолет упал на полосу и повредил ее. Поэтому авиашоу не может состояться», — сообщил собеседник издания.

Напомним, что крушение истребителя произошло 26 августа.