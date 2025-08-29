В Киеве родственники солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на протест на фоне массовых издевательств над военными в различных бригадах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

© Лента.ру

«В Киеве состоялся митинг родственников "пропавших без вести" и принудительно мобилизованных военнослужащих, где было озвучено множество претензий к командованию бригад, действующих на передовой», — сообщили собеседники агентства.

Ранее пленный боец ВСУ Евгений Костышак рассказал, что был насильно мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК; украинский аналог военкоматов), однако отказался воевать за киевскую элиту.

РИА Новости: родные погибших из 82-й бригады ВСУ решили выйти на протест

До этого сообщалось, что в морге Харьковской области выявили массовые кражи с тел бойцов ВСУ. Одна из работниц срезала обручальные кольца с трупов, а после этого шла в ломбард и сдавала ювелирные украшения. Женщина заключена под стражу.