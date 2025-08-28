Минобороны РФ показало видео с катера, уничтожившего корабль ВСУ

Министерство обороны России опубликовало видео, снятое с безэкипажного катера, который уничтожил корабль ВСУ «Симферополь». Об этом сообщает РИА Новости.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как катер стремительно приближается к кораблю, после чего взрывается. При этом, на борту судна четко различим экипаж. Кроме того, на видео есть кадры снятые с другой камеры — на них можно увидеть взрыв со стороны.

Стало известно, что перевозил уничтоженный корабль ВСУ «Симферополь»

Напомним, что ранее Минобороны России объявило об уничтожении среднего разведывательного корабля ВСУ «Симферополь» в устье Дуная. Позже Киев подтвердил эту информацию. По информации спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, в результате российской атаки погиб один член экипажа.