Сырский назвал самые напряженные направления на фронте

Наиболее напряженная обстановка на фронте сохраняется на Лиманском, Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях, рассказал главком ВСУ Александр Сырский. Об этом пишет Ura.ru.

По данным портала, военачальник раскрыл подробности о ситуации на фронте в ходе беседы с главнокомандующим ВС Норвегии генералом Эйриком Кристоферсеном.

«Рассказал о текущей ситуации на фронте. Наиболее напряженная обстановка остается на Лиманском, Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях», — уточнил Сырский.

Военкоры сообщили ранее, что стремительное продвижение российских войск под Северском и успешное наступление на константиновском направлении — звенья одной стратегии, которая призвана сокрушить ключевые узлы сопротивления противника в ДНР.