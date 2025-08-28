«Радио Судного дня» передало 15 загадочных сообщений

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир 15 новых сигналов. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Сообщения стали появляться с 09:09 по московскому времени. Первым словом, которое прозвучало, было «вокзальный». За ним последовало «азооспермия».

После этого в эфире прозвучали еще 13 сообщений, включая «водометный», «наведенье», «бурачный», «белобровый», «книжица» и другие.

«Радиостанция Судного дня» повторила слова, звучавшие перед СВО

УВБ-76 является военной радиостанцией, созданной в 1970-х. Она в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее также иногда называют «Жужжалкой».