ВС России получили комплекс «Глаз/Гроза» для поражения целей

Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) получили комплексы «Глаз/Гроза», которые позволяют оперативно поражать обнаруженные цели. Возможности системы показали на полигоне одного из танковых подразделений группировки войск «Центр», сообщают «Известия».

Комплексы «Глаз/Гроза» работают в связке с разведывательными квадрокоптерами. Установленное на планшет программное обеспечение (ПО) позволяет разведчикам напрямую взаимодействовать с расчетами минометов, артиллерийских систем и экипажами танков.

«Новое ПО позволяет быстро передавать координаты, а значит отрабатывать по обнаруженным целям. У оператора дрона на экране его пульта отображается реальная работа с квадрокоптером типа "Мавик". Он наблюдает, ставит на карту цели, которые тут же появляются и выводятся мне на экран. Их я уже передаю расчету ствола», — сказал командир отделения беспилотников Никита Кузнецов.

Отмечается, что ранее эти действия осуществляли «на глаз». Разведчики привязывались к местности, определяли расстояния до целей и передавали офицерам артиллерии данные, а расчеты орудий ждали информацию для стрельбы. Приложение «Глаз/Гроза» оснащено чатом и прямой связью, которую нельзя перехватить и заглушить средствами радиоэлектронной борьбы.

В июне холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил, что Вооруженным силам России поставили машины комплекса «Планшет», который предназначен для управления артиллерией.