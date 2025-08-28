Стало известно, что перевозил уничтоженный корабль ВСУ «Симферополь»

Разведывательный корабль «Симферополь» ВМС Украины, уничтоженный российскими военными, использовался для доставки диверсантов к российскому побережью, предположил в беседе с журналистами газеты «Аргументы и факты» экс-командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов.

Накануне пресс-служба Минобороны РФ сообщила о том, что российский быстроходный безэкипажный катер потопил в устье Дуная средний разведывательный корабль «Симферополь».

Военные эксперты отметили, что атака на СРК стала первым удачным применением БЭКов российскими военными.

«Корабли подобного типа могут перевозить небольшие разведено-диверсионные группы и, в том числе высаживать их из-под воды, если есть такое устройство», — пояснил Комоедов.

По его словам, «Симферополь» был построен в Херсоне, а оборудование устанавливалось в Одессе. Он добавил, что корабль внешне похож на гражданский рыболовный траулер, его длина достигает порядка 50 м, ширина — 10 м.

Киев подтвердил удар по кораблю ВСУ «Симферополь»

Ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил удар по «Симферополю». Он заметил, что «один член экипажа погиб, несколько ранены».