Бойцам российской армии удалось продвинуться внутрь пригорода Купянска в Харьковской области. Армия продолжает окружать город. Об этом в четверг, 28 августа, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

— На купянском направлении военнослужащие российской армии улучшили свои позиции и продолжают продвигаться вглубь территории, освобождая приграничье Купянска и беря город в окружение. Отдельным подразделениям ВСУ все труднее удерживать позиции, — приводит его слова ТАСС.

В тот же день стало известно, что российские солдаты вошли в северную часть Купянска. Этот город прозвали «третьей столицей Украины» из-за стратегически важного значения для украинских военных.

Военный корреспондент Геннадий Алехин отметил, что город важен как логистический центр для Вооруженных сил Украины. По мнению журналиста, освобождение Купянска станет важным тактическим событием, но пока говорить о стратегическом значении рано.

ВСУ окажутся в тисках в Славянске и Краматорске, если российская армия освободит Покровск, Константиновку, Северск и Красный Лиман, сообщил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, в этих районах идут жесточайшие бои.

В свою очередь военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск — прим. «ВМ») является приоритетной целью российской армии в ДНР.