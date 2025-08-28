В Швейцарии исключили возможность отправки военных на Украину

Участие Швейцарии в операциях по принуждению к миру исключено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные швейцарского Минобороны.

© Global look

«Согласно статье 66 Закона о вооруженных силах и военной администрации, участие Швейцарии в военной миротворческой миссии требует мандата ООН или ОБСЕ; участие в операциях по принуждению к миру, а следовательно, и в боевых действиях, направленных на обеспечение мира, для Швейцарии исключено», — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что страна могла бы рассмотреть такую возможность при наличии мандата ООН или ОБСЕ. Они добавили, что запрос в таком случае был бы рассмотрен и направлен на утверждение Федеральному совету.

Помимо этого, решение об отправке военного контингента должен был бы рассмотреть парламент.

До этого газета Wall Street Journal заявила, что большинство европейцев выступают против отправки на Украину войск стран НАТО для обеспечения безопасности после мирного соглашения.

В частности, эту идею раскритиковали в ФРГ, где против высказалось не только население страны, но и некоторые политики. Жители Франции готовы поддержать эту инициативу, однако при условии, что речь будет идти о заключении мира, а не просто прекращении огня.