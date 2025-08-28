Украинских солдат "сжигают как в топке"

Российская армия заняла стратегически важные высоты на севере Купянска Харьковской области, и теперь подразделения ВСУ как на ладони. ВС России "сжигают как в топке" солдат ВСУ в боях на этом направлении, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Как сказал Марочко в эфире радиостанции "Спутник", для украинских боевиков скрываться в этом населенном пункте крайне проблематично. Передвигаться на автотранспорте там ВСУ практически не могут: все небо укрыто российскими ударными дронами.

Киев подтвердил удар по кораблю ВСУ «Симферополь»

26 августа эксперт сообщил, что российские бойцы зашли на северную окраину Купянска. Марочко уточнил, что российские бойцы систематически и точно уничтожают вражескую технику. Это подтверждается и активным обсуждением потерь солдатами ВСУ.