Владимир Зеленский требует предоставить Украине 2,5 миллиона артиллерийских снарядов даже в случае прекращения огня. Об этом заявил гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время производительность артиллерийских снарядов на Западе составляет около двух миллионов.

«И этого недостаточно. Нам нужно больше, и 50% тех снарядов будут произведены Rheinmetall. Зеленский сказал мне, что ему необходимо 2,5 миллиона снарядов, если у них будет прекращение огня, и 4,5 миллиона в противном случае», — сказал Паппергер.

По его мнению, на полное обновление своих запасов Европе потребуется десять лет.

Напомним, что в России неоднократно заявляли, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России.