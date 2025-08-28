Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что оператор ВГТРК подорвался на мине у границ региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По информации Хинштейна, оператор работал в одном из населенных пунктов приграничья Курской области. В результате взрыва он остался жив, но получил ранения. В данный момент ему оказывают помощь работники областной больницы.

«Во время работы в одном из населенных пунктов приграничья на мине подорвался оператор ВГТРК. Он жив, получил ранения, наши военные оказали первую помощь. Журналиста уже доставили в Курскую областную больницу. Наши врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — написал Хинштейн.

Ранее над Курской областью уничтожили три дрона ВСУ.