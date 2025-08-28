Над Черным морем был перехвачен американский патрульный противолодочный самолет Poseidon. В сети появились кадры его сопровождения, снятые, предположительно, с российского истребителя.

На кадрах можно увидеть, как российский борт сопровождает американский самолет. Ролик длится 13 секунд, затем обрывается.

Автор канала утверждает, что борт имеет отношение к ВМС США. По данным из открытых источников, самолет Р-8 Poseidon — боевая модификация авиалайнера Boeing 737. Он способен нести до девяти тонн вооружения, имеет пять внутренних и шесть внешних точек его подвески.

На фюзеляже американского самолета разглядели секретное оборудование

Как пишет портал TWZ, наиболее примечательным в данном видео является выдвинутая на американском самолете антенна усовершенствованного бортового датчика AN/APS-154 (AAS) — удлиненного контейнера, который иногда можно увидеть установленным под фюзеляжем P-8. Это оборудование — мощная радиолокационная система.

Авторы статьи указывают, что, возможно, это первый случай, когда самолет с этим оборудованием был замечен над Черным морем. Подчеркивается, что подробная информация о модуле AAS и его возможностях остается строго ограниченной. Известно, что он был разработан компанией Raytheon и основан на радаре с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Он имеет функции индикатора движущихся целей (ИДЦ) и радара с синтезированной апертурой (РСА), что делает его пригодным для отслеживания движущихся целей в море и на суше.

Кроме того, он способен обнаруживать и получать РСА-изображения кораблей на значительных расстояниях, а также получать высококачественные радиолокационные изображения объектов для дальнейшего анализа даже ночью и в плохую погоду. Также контейнер, вероятно, будет иметь вспомогательные средства радиоэлектронной борьбы.

Авторы публикации отметили, что Черное море с его морской активностью и близостью к зоне активных боевых действий на суше на Украине является идеальной местностью для применения оснащенных системой ААС самолетов P-8.

Ранее в Черном море зафиксировали активность десантных и безэкипажных катеров ВСУ

20 августа также стало известно об активизации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море.

Десантные и безэкипажные катера курсировали в нескольких десятках километров от Тендровской косы. Утверждалось, что активность похожа на учебную.

В районе Тендровской косы ВСУ, как сообщалось, проводили разведку боем. Перед выходом безэкипажных катеров в Черное море ВСУ атаковали запад Крыма с помощью беспилотников.