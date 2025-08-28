СМИ: лидеры хуситов не пострадали при ударах Израиля по Йемену

Лидеры хуситов не пострадали при ударах израильской армии по столице Йемена Сане.

© Global look

Об этом РИА Новости сообщил член политбюро движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад.

«Никто из лидеров не пострадал», — цитирует агентство собеседника.

По его словам, удары были направлены против гражданских объектов и объектов предоставления услуг.

Ранее телеканал Al Masirah сообщил, что израильские войска нанесли удары по Йемену.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о точечном ударе по военному объекту хуситов в районе Саны.