СМИ: лидеры хуситов не пострадали при ударах Израиля по Йемену

РИА Новости: лидеры хуситов не пострадали при ударах Израиля по Йемену
Лидеры хуситов не пострадали при ударах израильской армии по столице Йемена Сане.
Об этом РИА Новости сообщил член политбюро движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад.
«Никто из лидеров не пострадал», — цитирует агентство собеседника.
По его словам, удары были направлены против гражданских объектов и объектов предоставления услуг.
Ранее телеканал Al Masirah сообщил, что израильские войска нанесли удары по Йемену.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о точечном ударе по военному объекту хуситов в районе Саны.