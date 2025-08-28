Киев подтвердил удар по кораблю ВСУ «Симферополь»

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил удар по украинскому военному кораблю «Симферополь». Об этом сообщает РБК.

По словам Плетенчука, подавляющая часть экипажа корабля находится в безопасности, но несколько моряков не найдены. Кроме того, как минимум один член экипажа погиб, есть пострадавшие.

«К сожалению, один член экипажа погиб, несколько ранены», — заявил он.

Ранее Минобороны России сообщило о потоплении корабля ВСУ «Симферополь» в устье Дуная.