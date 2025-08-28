Украина назвала условие удара по Москве

Украина обладает дальнобойными ракетами "Фламинго" и "Длинный Нептун", способными долететь до Москвы, однако удар по столице России в настоящее время нецелесообразен с военной точки зрения. Такое мнение в комментарии украинской газете "Телеграф" высказал старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной.

По его словам, главная причина, по которой такие удары не наносятся, — мощнейшая и эшелонированная система ПВО, прикрывающая Москву. Эксперт считает, что украинские силы сосредоточены на максимальной эффективности, а в России есть множество других важных военных объектов, которые защищены гораздо слабее. В качестве примера он привел порт Усть-Луга.

Земляной подчеркнул, что гипотетическая атака на Москву потребовала бы сложной, многоуровневой операции, направленной на преодоление ПВО.

"Для удара по Москве потребуются сотни дронов и десяток ракет, чтобы часть из них могла бы достичь цели", — цитирует издание эксперта.

Ранее Зеленский сообщал о разработке ракет "Фламинго" и "Длинный Нептун". При этом в США отмечали, что это оружие не сможет кардинально изменить ситуацию на поле боя, потому что превосходство России на земле неоспоримо. Кроме этого, украинские дальнобойные ракеты не решают проблему нехватки личного состава на передовой, отмечало издание The National Interest.