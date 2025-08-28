Командование Военно-воздушных сил (ВВС) Финляндии приняло решение полностью отказаться от изображения свастики, которое присутствует на флагах этого рода войск с 1918 года, пишет РБК со ссылкой на источники.

Причина подобных изменений — «внешнее давление», постоянные неловкие ситуации, возникающие при сотрудничестве с американскими военными, заметил полковник ВВС Финляндии Томи Бем.

«Мы могли бы и дальше использовать этот флаг, но иногда возникают неловкие ситуации с иностранными гостями. Возможно, разумнее идти в ногу со временем», — разъяснил офицер.

Использование свастики в финских ВВС началось в 1918 году, когда шведский граф Эрик фон Розен отдал в дар молодой Финляндской республике самолет, на котором был нарисован голубой краской этот знак, в то время он не носил отрицательной коннотации и был талисманом удачи.

В республике эмблему использовали также Ассоциация финских медсестер, Финские силы обороны и другие структуры.

Использование свастики в качестве символа в стране (в том числе на многих украшениях) было прекращено в апреле 1945 года, однако с 1958 года свастика вновь вернулась на флаги финских ВВС.

Генералы объяснили коллегам-европейцам, что в финских ВВС свастика левосторонняя, а не правосторонняя, как было в люфтваффе. По их словам, загнутый в левую сторону крест тысячелетиями используется в национальных финско-угорских узорах.

Вместе с тем, представители европейских стран не принимали во внимание увещевания финских коллег, разбивали их словесные построения одной фразой, отмечают историки: «Какая разница, куда смотрит ваш крест, если во Второй мировой войне финские ВВС на стороне гитлеровской Германии сражались?».

В 2020 году командование ВВС распорядилось убрать свастику с униформы, но на официальном флаге символ остался.

Что заменит свастику — пока точно не известно, отметили журналисты. Предположительно, это будет золотой орел на синем фоне в круге из белых крыльев, который в настоящее время используют финские военные летчики.