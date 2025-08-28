Украину «засыпали» крылатыми ракетами и дронами

На Украине слышны мощные взрывы, сообщает «Царьград». Мы выяснили подробности происходящего на территории врага и причем тут новые крылатые ракеты.

© Cоцсети

Сегодня ночью Киев подвергся ударам российских ракет и дронов, о чем передают источники с места событий. Также удары были нанесены по украинским объектам в центре и на западе страны.

Примерно в час ночи по МСК в стане врага началась паника — были зафиксированы в воздухе три борта Ту-95МС и один Ту-160. Через некоторое время пошел запуск крылатых ракет Х-101, ВСУ этого просто не ожидали.

Но и на этом наша армия не остановилась, добивая врага дальнобойными дронами. Тг-канал «Повернутые на войне» передает, что в Белой Церкви, Миргороде, в районе Киева, Сум и в Черкасской области прогремели взрывы примерно в два часа ночи. Это и были новейшие дроны, которые били по территории противника с невероятной точностью.

В два ночи мы ненесли удар по объекту в городе Казатин в Винницкой области. Почти сразу же на объекте, по которому пришелся удар, начался пожар. Напомним, речь о железнодорожной инфраструктуре, которую используют ВСУ.

Далее крылатые ракеты начали работу по Киеву. Били и «Геранями» и «Искандерами».

Местные жители снимали огромные столбы дыма, которые было видно за километр. Пожар, к слову, долго не могли потушить. Передышки ВСУшникам не дали и уже в шесть утра «поприветствовали» врага крылатыми ракетами Х-101. Их сбросили борты стратегической авиации.

Вражеские системы ПВО просто не справлялись с такой нагрузкой, несмотря на западную сборку, которой так хвалится украинская армия.

Тг-канал «Повернутые на войне» сообщает, что ракеты позже развернулись на западную Украину. Удары пришлись по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Еще раньше по данному району били «Герани».

Юрий Подоляка комментирует происходящее на Украине за последние сутки: «Причём они пока еще продолжаются. Но уже сейчас (до их окончания) противник описывает его как одни из самых мощных. Причём отмечается гораздо менее эффективная работа ПВО, нежели ранее, что приводит к высокому проценту прохождения ракет и БПЛА к целям (что не помешало им подбить один из "Искандеров" так, что тот рухнул на жилой многоэтажный дом). На сейчас по Киеву прилетело до 10 "Искандеров" и несколько "Кинжалов". Также на подходе КР Х-101 с ракетоносцев Ту-95, а также БПЛА "Герани" и "Герберы".