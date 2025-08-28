Военно-воздушные силы Финляндии приняли решение убрать свастику с флагов своих подразделений. Об этом сообщил новый командующий Карельского авиакрыла, полковник Томи Бем.

Как отметил полковник Бем, решение отказаться от свастики на флагах обусловлено тем, что символ вызывает непонимание и неловкость у зарубежных коллег, в частности, при совместной работе с американскими военными.

«Мы могли бы и дальше использовать этот флаг, но иногда возникают неловкие ситуации с иностранными гостями. Возможно, разумнее идти в ногу со временем», — сказал командующий, пишет Yle.

По его словам, в настоящее время в ВВС идет реформа флага, в ходе которой и рассматривается возможность отмены использования свастики. Бем подчеркнул, что лично участвует в подготовке изменений и надеется, что этот процесс завершится во время его пребывания на посту.

Свастика использовалась в качестве эмблемы финских ВВС с 1918 года, задолго до того, как этот символ был присвоен нацистской Германией. Кроме ВВС, свастику в разное время использовали Ассоциация финских медсестер, Финские силы обороны и другие государственные и общественные структуры.

Свастика как нацистский символ запрещена во многих странах, включая Россию. После Второй мировой войны использование свастики в Финляндии было официально прекращено в апреле 1945 года. Однако с 1958 года символ вновь появился на флагах финских ВВС.