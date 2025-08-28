Военный эксперт перечислил оставшиеся у ВСУ корабли

Никита Бородкин

У украинской армии практически не осталось больших кораблей — у ВСУ в строю есть лишь малые катера, штурмовые лодки и безэкипажные катера. Как сообщает aif.ru, об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее стало известно, что российский безэкипажный катер уничтожил разведывательный корабль украинской армии «Симферополь». По словам Дандыкина, это хороший результат работы российской армии.

«Больших кораблей у ВСУ практически не осталось. Флагман, "Гетман Сагайдачный", они притопили в Николаеве. Средний десантный корабль "Юрий Олефиренко", еще советский, наши уничтожили в районе Одессы», — заявил эксперт.

Дандыкин добавил, что кроме малого флота у ВСУ есть тральщики, подаренные Великобританией, но они не могут пройти Босфор. Кроме того, в Турции строятся два корвета, однако их Анкара тоже не хочет пропускать в Черное море.