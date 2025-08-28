Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»

Министр обороны России посетил зону специальной военной операции. Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук доложил главе ведомства о ходе выполнения боевых задач с учётом активного применения беспилотников.

Белоусов также заслушал доклады о текущей обстановке и действиях войск по уничтожению противника. Министру рассказали, что группировка «Центр» создала базу данных по ликвидированным украинским дронам и уже протестировала комплекс обработки этой информации. Главе Минобороны показали наземные станции управления беспилотниками, адаптированные под все типы БПЛА.

Кроме того, Белоусову продемонстрировали систему, обеспечивающую автоматический полёт дронов по заданным координатам без участия оператора. Также министру доложили о создании центра подготовки развития и применения беспилотников.