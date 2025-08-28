ВСУ активно вербуют заключенных

Военный эксперт Геннадий Алехин заявил, что ВСУ планируют перебросить под Волчанск заключенных из колоний в Харьковской области. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

По словам Алехина, заключенных сейчас активно вербуют представители ВСУ, происходит это в том числе в 25-й колонии строгого режима. Эксперт добавил, что Киев также перебрасывает имеющиеся резервы под Волчанск и Казачью Лопань.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее сообщил, что российские войска отвоевали часть прибрежной зоны у Волчанска, форсировав реку Северский Донец. Он отмечал, что ВС РФ также расширяют плацдарм на южном берегу реки Волчья у Волчанска.

Источник ТАСС в российских силовых структурах заявил, что ВСУ несут большие потери на волчанском направлении и не справляются с вывозом убитых и раненых.