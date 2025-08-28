Купянск в Харьковской области важен как логистический центр для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военкор Геннадий Алехин.

— Купянск является ключевым населенным пунктом, в первую очередь логистическим, поскольку входит в состав районных центров. Именно там расположены основные тыловые базы противника, такие как Изюм, Балаклея, Лозовая. Оттуда осуществляется снабжение и переброска резервов как в направлении Купянска, так и к основным оборонительным линиям противника на Донбассе – в Славянско-Краматорской агломерации и Константиновке, — заявил он.

По мнению военного корреспондента, освобождение Купянска станет важным тактическим событием, но пока говорить о стратегическом значении рано. Алехин подчеркнул, что до полной зачистки окрестных населенных пунктов не планируется решительный штурм города.

В центральной части Купянска действуют штурмовые и разведывательные группы ВС РФ, однако это не означает их окончательное закрепление, добавил военкор в беседе с News.ru.

Российские военные 28 августа вошли в северную часть Купянска Харьковской области. Этот город прозвали «третьей столицей Украины» из-за стратегически важного значения для украинских военных.

ВСУ окажутся в тисках в Славянске и Краматорске, если российская армия освободит Покровск, Константиновку, Северск и Красный Лиман, сообщил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, в этих районах идут жесточайшие бои.

В свою очередь, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск — прим. «ВМ») является приоритетной целью российской армии в ДНР.