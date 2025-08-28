Десантники-штурмовики взяли опорник ВСУ в Запорожье

Только-только забрезжил рассвет, малая группа штурмовиков под командованием младшего сержанта Андрея Булахтина из состава 108-го десантно-штурмового полка выдвинулась на боевую задачу. Предстояло взять "укреп" близ села Каменского, что в Запорожской области. Там, по разведданным, мог находиться личный состав 128-й штурмовой бригады ВСУ либо спецназ Главного управления разведки Украины. "Ну, вот и выясним!" - промелькнуло в голове у Булахи (позывной Андрея. - прим. "РГ").

За службу дважды раненный FPV-дронами, командир кожей ощущает приближение вражеского беспилотника. В подкорку вместе с акубаротравмой проникло особое, седьмое чувство распознавания БПЛА. Сначала двигался с волнением, немного больше обычного: свой дрон сопровождения мог привлечь чужой разведдрон, что только осложнит задачу. И вдруг звук винтов пропал. Оператор своего словно внял мыслям Булахи. Убедившись, что путь до опорника чист, сделал вираж, уводя разведку ВСУ в сторону - к ложным целям.

В следующие полчаса разведдрон умело, один за другим наводил "эфпивишки" противника, разнося в хлам укрытые маскировочными сетями "миномет", вход в блиндаж, охраняемый покачивающимся на ветру манекеном… Иллюзия успеха усыпила бдительность пункта управления БПЛА на каких-то десять, быть может, пятнадцать минут. Этого вполне хватило, чтобы группа Булахи незамеченной подобралась к опорнику.

С ходу взять укрепление не удалось. Оборотистые вэсэушники наставили на подступах датчики движения. Открыли огонь метров за 40, заставив группу припасть к земле.

Командир подал условный знак, двое десантников, Рим и Линч, укрывшись за деревьями, открыли огонь, а Булаха откатился назад, чтобы зайти с фланга.

Прошло, быть может, еще десять минут. Перестрелка не стихала, штурмовики меняли позиции и снова вызывали огонь на себя.

К окопу Булаха подкрался как тень. И хотя работал таким образом уже не раз - за плечами полтора года службы в ВДВ - сердце стучало, словно в колокол.

Тем не менее все прошло как по накатанной: каждый угол, поворот, прострел, проброс гранаты - и вперед, вперед! Первый "синий" (с синим скотчем на рукавах. - прим. "РГ") дернулся, обмяк, затем второй, третий, четвертый… И стихло.

Из-за деревьев с фронта внезапно шум, стремительно подскочили Рим и Линч, спрыгнули в траншею.

"Целы?" - "Целы". - "Молодцом!".

Обошли блиндажи: боеприпасы, иностранные сухпайки, медикаменты… Осмотрели убитых. Документов у них не оказалось, судя по обмундированию - солдаты 128-й штурмовой бригады ВСУ.

Подлетел свой дрон, Булаха показал палец вверх: задача выполнена, "трехсотых" нет. Дрон кивнул и был таков.

Снял с разгрузки "синего" рацию, включил, надеясь услышать переговоры вэсэушников. Что-то неразборчивое донеслось и стихло - села батарея. "Оно и к лучшему", - вспомнил, как под Малой Токмачкой противник нарочно в эфире пускал дезу, обсуждая "большой накат" и "подход танка, который сравняет укреп с землей"… Столкнувшись в первый раз с радиоигрой, думал, все взаправду. Но отбитый укреп не оставили.

В этот раз тоже, естественно, были готовы ко всему. Организовали дежурство, радиостанцию ВСУ передали в тыл. Трое суток боевики пытались отбить опорник, пять или шесть накатов… Дроноводы проявили себя блестяще, жалили на земле и в воздухе. Ребятам Булахи оставалось вести огонь по самым напористым, подпуская на близкое расстояние.

За успехи в боях, проявленные героизм и отвагу заместитель министра обороны Герой России генерал армии Юнус-Бек Евкуров наградил командира отделения штурмовиков младшего сержанта Андрея Булахтина орденом Мужества. Подчиненные Булахи также удостоены госнаград. Так держать!