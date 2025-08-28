Назван срок перехода Купянска под контроль России

Купянск скоро вернется под контроль России, убежден военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он описал обстановку на направлении, а также назвал срок взятия города.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России вошли в северную часть Купянска и практически взяли его в «клещи».

Атака на Купянск ведется с весны, напомнил военный эксперт. Российская армия проделала большую подготовительную работу, отметил Матвийчук.

«Сегодня мы вошли в город и окружили его слева и справа, и самое главное — мы перерезали дорогу на Чугуев. Это пригород уже Харькова, который являлся логистическим хабом по снабжению этой всей группировки. Наши части защищают позиции в Купянске. Мы возвращаем город в свою юрисдикцию», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Превосходство в воздухе, в огневых силах и живой силе на этом направлении сохраняется на стороне России, обратил внимание эксперт. При таком раскладе, по его мнению, город вернется под юрисдикцию Российской Федерации в ближайшие несколько недель, а, может, и в течение месяца.

До этого глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что российские военные подошли к окраинам Купянска. По его словам, ВСУ подтянули к городу серьезные резервы.