Наемники из других стран в Сумской области проявляют себя весьма пассивно, заявил служивший в 132-м разведывательном батальоне ВСУ пленный военный Михаил Кулачик.

Кулачик заявил, что его мобилизовали вопреки действующей броне и отправили на фронт после задержания полицией, передает РИА «Новости».

Его вместе с другими мобилизованными перевезли через Днепропетровск в Житомирскую область, затем направили на линию соприкосновения в Сумскую область.

Там Кулачик встретился с иностранными военными, которые воевали на стороне Киева. По его словам, иностранные наемники не участвовали в выполнении боевых задач вместе с украинскими солдатами, а большую часть времени проводили в бездействии.

«Я пришел с первой задачи, они еще были, пошел на вторую задачу, они еще не выходили... Они находились именно там. Один сидел, в телефончике играл. Второй отдыхал. Балдели, сидели», – пояснил он.

Ранее в ДНР несколько расчетов ударных дронов украинской армии сдались в плен бойцам группировки войск «Запад».

До этого польский наемный боевик ВСУ Кшиштоф Флачек заявил, что оказался в плену у российских военных после того, как заблудился в лесу во время выполнения боевого задания.