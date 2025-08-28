Диверсанты ВСУ на катерах пытались прорваться к Крыму, чтобы продемонстрировать свою активность западным спонсорам, несмотря на заведомо опасные условия, сообщил боец бригады «Конвой» в составе группировки войск «Днепр» с позывным Мираж.

Попытка диверсионно-разведывательной группы ВСУ прорваться к Крымскому полуострову на катерах 20 августа была рассчитана на то, чтобы показать спонсорам Киева активные действия украинских сил, передает ТАСС. Об этом сообщил боец отряда «Омерзительная восьмерка» бригады «Конвой» добровольческого корпуса с позывным Мираж.

По словам Миража, в Крыму создается эшелонированная оборона, включающая средства обнаружения и огневого поражения противника. Он отметил, что по мере приближения к берегу защита только усиливается, что делает высадку вражеского десанта практически невозможной из-за применяемых современных вооружений.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военнослужащие сорвали попытку ДРГ ВСУ на катерах прорваться к Крымскому полуострову.

Военнослужащие России поразили один из катеров, в итоге украинская операция была сорвана.