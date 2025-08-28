"Кавказский котел": в Киеве предупредили Баку об опасности конфликта с Россией

Перерастание политического конфликта Азербайджана и России в гипотетическое военное столкновение несет для Баку колоссальные риски. Такую оценку высказали украинские журналисты издания "Страна" в своем аналитическом материале.

Несмотря на то что в данный момент прямой военный сценарий выглядит маловероятным для обеих сторон, для Азербайджана он был бы особенно опасен. Украинские аналитики полагают, что в случае начала боевых действий Баку может оказаться в значительно худшем положении, чем Киев в свое время.

Основной проблемой называется географическая изоляция. В публикации отмечается, что Азербайджан, за исключением анклава в Нахичеване, не имеет общей границы со страной, которая могла бы оказать ему прямую военную помощь. Отношения с Ираном остаются напряженными, а Грузия, скорее всего, сохранит нейтралитет. При этом Армения при определенных обстоятельствах может выступить на стороне России.

Кроме того, эксперты указывают на уязвимость азербайджанской экономики, основа которой — нефтепромышленный комплекс — находится в пределах досягаемости российских ракет и может быть выведен из строя в короткие сроки.

Аналитики также скептически оценивают вероятность прямого военного вмешательства Турции. По их предположению, Вашингтон, скорее всего, будет препятствовать такому шагу, чтобы не провоцировать прямой ядерный конфликт между Россией и страной-членом НАТО.

В издании делают вывод, что сейчас, пока основные силы российской армии задействованы в специальной военной операции, Москва вряд ли пойдет на открытие нового фронта. Но по оценкам экспертов, риски для Азербайджана могут резко возрасти после завершения украинского конфликта, если Баку будет продолжать курс на конфронтацию с Россией.

