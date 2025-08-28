В Киеве нашли обломки реактивных БПЛА

После массированного удара по Киеву и пригороду 28 августа были обнаружены фрагменты новой реактивной модификации дрона «Герань-3». Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

© Газета.Ru

В материале отмечается, что скорость данного дрона-камикадзе может достигать 600 километров в час.

«Это позволяет аппарату занять промежуточную нишу между ударными дронами и крылатыми ракетами», — говорится в сообщении.

28 августа издание «Страна.ua» сообщало, что российские военнослужащие нанесли удары по целям в около 20 локациях в Днепровском, Дарницком, Деснянском, Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Оболонском районах Киева.

До этого издание «Главком» сообщило, что в городе Староконстантинове на западе Украины раздались взрывы в районе военного аэродрома. В Хмельницкой области, где расположен город, тоже произошли взрывы.

Ранее российская авиация и артиллерия нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ.