Фон дер Ляйен сообщила Трампу о повреждении здания миссии ЕС в Киеве

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила президенту США Дональду Трампу о повреждении здания миссии ЕС в Киеве после удара ВС России. Об этом политик сообщила на своей странице в соцсети X. "Говорила с Владимиром Зеленским и президентом США о массовом ударе по Киеву, который также зацепил нашу миссию в Киеве", - сообщила она. По словам главы ЕК, Брюссель намерен обеспечить Киеву необходимые Украине гарантии безопасности. 28 августа российское министерство обороны заявило, что военнослужащие страны ночью нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам на Украине. В ходе операции Вооруженные силы РФ применили ударные дроны и высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал". Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские войска атакуют только военную инфраструктуру Украины.