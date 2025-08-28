Стало известно об ударе по подземному складу ВСУ на западе Украины

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что по хранилищу боеприпасов ВСУ в Ивано-Франковской области был нанесен удар. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным Коца, речь идет о хранилище, расположенном под землей. Кроме того, удар дронами и ракетами была нанесен по аэродрому в Коломые. По информации Коца, также были повреждены аэродромы ВСУ в Житомирской, Киевской и Хмельницкой областях.

В Минобороны России сообщали, что в ночь на 28 августа ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины.

В Минобороны заявили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками. Военные подчеркнули, что все цели удара были достигнуты.