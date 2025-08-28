Финляндия решила отказаться от автоматов на базе Калашникова

Финские силы обороны планируют заменить автоматы на базе Калашникова на западные аналоги с калибрами 5,56 или 7,62 мм, сообщает телерадиовещатель Yle. В частности, финская армия готовится перейти к современным автоматическим винтовкам.

Финский производитель оружия Sako показал первые изображения новой винтовки Sako ARG, которая в будущем должна сменить модели 62 и 95, созданные на базе советского АК-47. Разработка ведётся более десяти лет в сотрудничестве с вооружёнными силами Финляндии и Швеции, а винтовка рассчитана на эксплуатацию в суровых арктических условиях.

Sako ARG будет выпускаться в трёх модификациях с калибрами 5,56 или 7,62 мм, окончательное решение о калибре примут осенью, а первые полевые испытания пройдут весной.

Переход на новое вооружение является частью масштабной программы модернизации сухопутных войск Финляндии. При этом часть подразделений будет продолжать использовать автоматы на базе Калашникова ещё в течение нескольких десятилетий.

Напомним, в апреле 2023 года Финляндия официально стала членом НАТО.