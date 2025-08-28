«Давно такого не было»: Украина ощутила на себе всю мощь русского оружия

В ночь на 28 августа российские войска нанесли массированный удар по стратегическим объектам по всей Украине. Как сообщает «Царьград», атака накрыла аэродромы, железнодорожные узлы, критические важные заводы военно-промышленного комплекса в Киеве.

Российские военные наносили удары с помощью дронов «Герань», крылатых и баллистических ракет. Под удар попали объекты в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Запорожской и Полтавской областях, а также по Казатину и Киеву.

В украинской столице повреждены завод «Артем», «Киевский радиозавод», «Спецоборонмаш», завод «Славутич», НИИ «Материалообработка взрывом» и ООО «Укрспецсистемз».

«Давно такого не было», — комментируют украинцы удары по Киеву в социальных сетях.

По словам военного блогера Юрия Подоляки, ударами был уничтожен важный железнодорожный узел Украины, связывающий западную и центральную части страны. ПВО в этом районе не сработала, а узел получил около 20 попаданий.

«В результате ударов была либо уничтожена, либо сильно повреждена железнодорожная подстанция. Также есть разрушения на станции. Их характер пока определить нельзя. Если также вынести ещё и ж/д узел Шепетовки и Жмеринки, это может очень сильно сказаться на перевозках», — заявил он.

Эксперт добавил, что Казатинский узел тоже был «вынесен», хоть и временно, однако это также скажется на перебросках частей украинской армии и ее снабжению на фронте.