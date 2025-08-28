«Никогда такого не делали»: жительница Самары об атаках беспилотников

Жительница Самары рассказала NEWS.ru, что над ее домом пролетел украинский беспилотник. Собеседница портала подчеркнула, что видела дрон сама.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что ночью и утром 28 августа российские системы ПВО перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника. Военные уточнили, что 21 дрон был перехвачен над Самарской областью.

«Я проснулась, и мне стало жутко от этого воя собак, они никогда такого не делали. Как-то не по себе аж стало. Потом через какое-то время началось все», - рассказала жительница Самары.

Женщина отметила, что в моменте налета беспилотников ей казалось, будто она смотрит кино. Она добавила, что в районе атаки позже перекрыли дороги.